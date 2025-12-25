"Последний день Помпеи" вернулся в Русский музей после девяти месяцев в Москве

Гигантское полотно и ещё 32 работы Брюллова из собрания Русского музея находились на выставке в Москве.

В Михайловском дворце завершили монтаж главного полотна Карла Брюллова — "Последний день Помпеи". Картина снова займёт своё место в 14-м зале, который вместе с соседними помещениями откроется для посетителей 18 февраля.

Как рассказал "Петербург2" со ссылкой на Русский музей, гигантское полотно и ещё 32 работы Брюллова из собрания Русского музея больше семи месяцев провели в Москве — в Третьяковской галерее проходила масштабная выставка "Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург". До этого, с октября 2024 по май 2025-го, картину уже показывали петербуржцам в обновлённом виде — сразу после первой за почти 200 лет комплексной реставрации. Та выставка, "Великой Карл", стала самой посещаемой в России за последние пять лет.

Теперь, спустя девять месяцев ожидания, шедевр академической живописи возвращается в постоянную экспозицию. В музее отмечают, что всё это время посетители регулярно спрашивали о судьбе знакомых полотен.

"Последний день Помпеи" написан в 1833 году и до сих пор остаётся одной из главных картин в истории русского искусства. После завершения монтажа залы № 14–17 Михайловского дворца вновь будут доступны для всех, кто хочет увидеть работы Брюллова и его современников.

Фото: Telegram / Русский музей (Савва Приходько, Евгений Елинер)