Посещаемость Русского музея побила рекорды в новогодние праздники

Генеральный директор Русского музея Алла Манилова сообщила в интервью "Петербургскому дневнику", что культурное учреждение вновь подтвердило звание наиболее популярного музея страны в новогодние праздники. Количество посетителей за эти дни составило 208 674 человека, что на 20% больше, чем в предыдущие годы. Генеральный директор отметила, что именно в этот период удаётся объективно оценить реальный общероссийский интерес к музею, так как аудитория существенно расширяется за счёт приезжих гостей со всей страны.

Манилова добавила, что повышенный интерес зрителей обусловлен несколькими факторами. В 2025 году одновременно проходили успешные выставки Карла Брюллова и Виктора Васнецова, а в 2026-м одна крупная экспозиция посвящена Архипу Куинджи. Итоги праздников позволили руководству выявить новые направления развития: главной точкой роста становится выставка "Русская традиция" и создание тематических зон в Михайловском замке.

Она подчеркнула, что идея обратиться к русской традиции оказалась успешной: выставка познакомила зрителей с многообразием русских традиций в искусстве, народных костюмах, ремёслах и творчестве известных художников. Посетители оставляют много отзывов и фотографий, демонстрируя, насколько глубоко они восприняли экспозицию. Некоторые даже меняют семейный уклад празднеств, оформление жилища или организацию семейных мероприятий, вдохновляясь увиденными образцами народной культуры.

Говоря о Михайловском замке, Алла Манилова сказала, что рост интереса к нему – это результат двухлетней целенаправленной работы коллектива музея по развитию площадки. Недавно замок посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ознакомившийся с выставкой "Эпоха императора Александра III и её наследие". Его визит и поддержка подтверждают выбранную стратегию развития замка как центра просвещения и изучения истории.

Фото: Telegram / Русский музей