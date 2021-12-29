Друг Градского заявил, что знает грабителей вдовы певца

Между наследниками Градского идет "война", считает журналист Андрей Караулов.

Друг скончавшегося российского композитора Александра Градского, журналист Андрей Караулов, заявил, что знает грабителей вдовы Марины Коташенко. Он поделился мнением на своем Youtube-канале.

Караулов уверен, что между наследниками Градского идет "война". По его словам, певец хранил в сейфе 100 миллионов рублей, из-за которых началась борьба. После смерти деятеля культуры денежные средства достались вдове Градского – Марине Коташенко. Она спрятала деньги под кровать, откуда их похитили преступники.

Когда Саша Градский ещё был жив, его сейф был предметом особенного интереса со всех сторон. Андрей Караулов, журналист

Он считает, Коташенко не могла подстроить ограбление, так как оно бы обернулось для нее тяжкими последствиями. Караулов заявил, что он знает имена грабителей, однако предпочел не называть их имена. Он уверен, что за произошедшим стоит "опытный человек".

О том, что жену Градского ограбили, стало известно вечером 16 января. В МВД России сообщили, что злоумышленники остановили автомобиль Марины Коташенко на трассе в Подмосковье и потребовали от нее, угрожая предметом похожим на оружие, все хранившиеся в ее доме наличные деньги. Женщина сопроводила преступников до особняка, после чего те вынесли из дома 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое. Личности злоумышленников устанавливают. Подмосковная прокуратура поставила на контроль ход расследования.

Ранее возбудили уголовное дело после попытки изнасилования 12-летней в Колпино.

Видео: Youtube / Андрей Караулов