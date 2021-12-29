Возбуждено уголовное дело после попытки изнасилования 12-летней в Колпино

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство.

Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку в ТРК Колпино. Об этом стало известно Piter.tv.

В Колпино 16 января около 18:00 в полицию позвонил работник ТРК и рассказал, что в служебном помещении спугнул неизвестного мужчину, который пытался изнасиловать девочку. Подозреваемый был оперативно задержан в здании торгового центра. Девочка с ушибами мягких тканей обоих предплечий, в состоянии средней тяжести была направлена в ДГБ.

Следователь возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Совершение насильственных действий сексуального характера). Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство.

Также в Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании девушки под угрозой ножа.

Фото: Piter.tv