В Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании девушки под угрозой ножа

Она поздно возвращалась домой.

В Лужском районе Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 25-летней девушки, которая возвращалась домой. Он угрожал ей ножом. Об этом стало известно Piter.tv.

Девушка поздним вечером 16 января шла по дороге от ж/д вокзала "Дивенский" в сторону СНТ "Дивенка" Лужского района. В это время к ней подошел неизвестный мужчина, и угрожая ножом, в заброшенном сарае изнасиловал ее.

"По горячим следам" по подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний неработающий мужчина. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в 2018 году был судим за кражу.

Также в Колпино неизвестный изнасиловал девушку с ДЦП.

Фото: Piter.tv