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В Ленобласти незнакомец с ножом изнасиловал девушку, которая шла домой
Сегодня, 10:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти незнакомец с ножом изнасиловал девушку, которая шла домой

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Пострадавшая осмотрена в Гатчинской районной больнице.

В Гатчинском районе Ленобласти незнакомец, угрожая ножом, изнасиловал девушку, которая возвращалась домой. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась сама пострадавшая. Она рассказала, что 16 января в 22:45 она приехала на электричке на станцию "Дивенская". Она направлялась домой и, когда проходила мимо заброшенных сараев, к ней подошел незнакомец в дубленке (на вид 45-50 лет). Он, угрожая ножом, свершил насильственный действия сексуального характера. Пострадавшая осмотрена в Гатчинской районной больнице.

Полиция проводит проверку.

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Фото: Piter.tv

Теги: гатчина, изнасилование
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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