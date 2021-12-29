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В Колпино полицейские оперативно задержали подозреваемого в насилии над 12-летней девочкой
Сегодня, 8:28
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В Колпино полицейские оперативно задержали подозреваемого в насилии над 12-летней девочкой

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По данным полиции, девочка познакомилась со злоумышленником через интернет и пришла на свидание с ним.

В Колпино полицейские по "горячим следам" задержали подозреваемого в насилии над девочкой-подростком. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В Колпино 16 января около 18:00 в полицию позвонил работник ТРК и рассказал, что в служебном помещении спугнул неизвестного мужчину, который пытался изнасиловать девочку. Полицейские оперативно прибыли на место и опросили пострадавшую. По названным приметам правоохранители через 10 минут задержали подозреваемого в заведении сети быстрого питания.

Потерпевшая, 12-летняя девочка, передана врачам. С ушибами мягких тканей обоих предплечий, в состоянии средней тяжести она направлена в ДГБ. Задержанный – 20-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство. По данным полиции, девочка познакомилась со злоумышленником через интернет и пришла на свидание с ним.

Ранее в Петербурге арестовали сотрудника полиции, которого заподозрили в педофилии.

Фото: Piter.tv

 

Теги: изнасилование, колпино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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