  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге арестовали сотрудника полиции, которого заподозрили в педофилии
Сегодня, 17:52
140
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге арестовали сотрудника полиции, которого заподозрили в педофилии

0 0

Подозреваемый вину не признал.

В субботу, 15 января, Невский районный суд избрал меру пресечения для сотрудника полиции Михаила Мягкова, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Его заключат под стражу до 13 марта. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Мужчину задержали накануне, 14 января. Обвинение ему пока не предъявляли. Известно, что на заседании Мягков и его адвокат выступали против ареста. По словам подозреваемого, он не имеет отношения к преступлению. 

Напомним, что петербургского сотрудника транспортной полиции заподозрили в педофилии. Согласно версии следствия, в период с 2013 по 2017 годы в квартире на Товарищеском проспекте мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы своего брата.

Известно, что на момент знакомства девочке было 7 лет. После того, как ей исполнилось 16 лет, она обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в метро Петербурга неизвестный дважды изнасиловал школьницу.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, педофил, полицейский, стражи порядка, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии