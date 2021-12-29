В Петербурге арестовали сотрудника полиции, которого заподозрили в педофилии

Подозреваемый вину не признал.

В субботу, 15 января, Невский районный суд избрал меру пресечения для сотрудника полиции Михаила Мягкова, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Его заключат под стражу до 13 марта. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Мужчину задержали накануне, 14 января. Обвинение ему пока не предъявляли. Известно, что на заседании Мягков и его адвокат выступали против ареста. По словам подозреваемого, он не имеет отношения к преступлению.

Напомним, что петербургского сотрудника транспортной полиции заподозрили в педофилии. Согласно версии следствия, в период с 2013 по 2017 годы в квартире на Товарищеском проспекте мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы своего брата.

Известно, что на момент знакомства девочке было 7 лет. После того, как ей исполнилось 16 лет, она обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в метро Петербурга неизвестный дважды изнасиловал школьницу.

Фото: Piter.tv