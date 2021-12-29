Петербургского сотрудника транспортной полиции заподозрили в педофилии

На момент знакомства девочке было 7 лет.

В пятницу, 14 января, стало известно, что в Петербурге задержали 35-летнего сотрудника транспортной полиции по делу о педофилии. Об этомсообщил "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно версии следствия, в период с 2013 по 2017 годы в квартире на Товарищеском проспекте мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы своего брата.

Сообщается, что на момент знакомства девочке было 7 лет. После того, как ей исполнилось 16 лет, она обратилась в полицию. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Добавим, что задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге стало известно, дети какого возраста чаще всего становятся жертвами педофилов. Отмечается, что после 12 лет ребенок может закричать. Поэтому он менее интересен для злоумышленника.

Фото: pexels

