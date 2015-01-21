В метро Петербурга неизвестный дважды изнасиловал школьницу

По информации Piter.tv, сотрудники полиции разыскивают мужчину, который надругался над 13-летней девочкой в метро Петербурга.
Отец пострадавшей написал заявление, в котором указал, что 30 ноября и 2 декабря неизвестный изнасиловал его дочь прямо в подземке города. По словам представителя школьницы, педофил применил физическую силу. Инцидент произошел на cтанции "Площадь Александра Невского".
Правоохранители составили ориентировку по розыску злоумышленника. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности туманной истории выясняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженка забыла о данном согласии на секс и заявила об изнасиловании.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Заранее большое человеческое спасибо.