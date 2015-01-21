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В метро Петербурга неизвестный дважды изнасиловал школьницу
Сегодня, 9:48
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В метро Петербурга неизвестный дважды изнасиловал школьницу

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Инцидент произошел в вагоне состава на станции "Площадь Александра Невского".

По информации Piter.tv, сотрудники полиции разыскивают мужчину, который надругался над 13-летней девочкой в метро Петербурга. 

Отец пострадавшей написал заявление, в котором указал, что 30 ноября и 2 декабря неизвестный изнасиловал его дочь прямо в подземке города. По словам представителя школьницы, педофил применил физическую силу. Инцидент произошел на cтанции "Площадь Александра Невского". 

Правоохранители составили ориентировку по розыску злоумышленника. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности туманной истории выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженка забыла о данном согласии на секс и заявила об изнасиловании.

Фото: Pexels

Теги: изнасилование школьницы, метро петербурга, правоохранитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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emevdes
Сегодня 11:21

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Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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