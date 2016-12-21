Умер известный писатель-фантаст Андрей Балабуха

В последнее время он болел и находился в больнице.

В Петербурге в возрасте 74 лет ушел из жизни известный писатель-фантаст, критик, поэт, редактор и переводчик Андрей Балабуха. О его смерти сообщила поэтесса Галина Илюхина на своей странице в Facebook.

Известно, что в последнее время Балабуха болел и находился в больнице. Его госпитализировали с двусторонней пневмонией и подозрением на инсульт. Накануне его друг Тимур Максютов сообщил, что писателя перевели в палату, однако требуются деньги на сиделку, которой нужно было платить 3 тысячи рублей в сутки.

Информация о дате и месте похорон будет известна позже.

Книги Балабухи стали выходить в печать с 1966 года. В 1992 году он стал лауреатом приза имени И. Ефремова за общий вклад в отечественную фантастику. Дважды был удостоен премии имени Беляева – в 1993 году за серию критических статей об англо-американских писателях-фантастах, а в 2006 году за книгу "Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было".

Ранее Пелагея высказалась о замене Градского в шоу "Голос".

Фото: ВКонтакте / Андрей Балабуха