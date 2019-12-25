Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Его наградили в 2010 году "за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения".

Лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил его сын Альваро в социальной сети X.

Отмечается, что перуанский писатель скончался в Лиме в кругу своей семьи. Льоса называли одним из творцов "бума" латиноамериканской прозы. Его ставили в один ряд с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борсехом и Габриэлем Гарсия Маркесом.

В 2010 году Льоса получил Нобелевскую премию по литературе "за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения". Также писатель был лауреатом литературной премии "Ясная Поляна".

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Фото: fronteiras.com