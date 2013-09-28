Пелагея высказалась о замене Градского в шоу "Голос"

Она заявила, что этот тот случай, когда незаменимые люди есть.

Российская певица Пелагея высказалась по поводу замены музыканта Александра Градского в кресле жюри шоу "Голос". В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале она заявила, что этот тот случай, когда незаменимые люди есть.

Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это он. Отметила Пелагея

Как сообщил StarHit, Первый канал успел снять несколько выпусков шоу "Голос" с Градским. Совсем скоро они выйдут в эфир. Пока неизвестно, появится ли в проекте новый наставник.

Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Причиной смерти называют инфаркт головного мозга (ишемический инсульт). Артиста похоронят на Ваганьковском кладбище 1 декабря.

Ранее Гоша Куценко назвал себя персоной нон грата на Первом канале.

Фото: Instagram / pelageya_insta