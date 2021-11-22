Гоша Куценко назвал себя персоной нон грата на Первом канале

Он заявил, что перестал появляться на Первом из-за плохих отношений с руководством.

Российский актер Гоша Куценко в эфире программы "Специальный гость с Тиной Канделаки" на RTVI рассказал, почему перестал появляться на Первом канале. Он заявил, что стал персоной нон грата из-за плохих отношений с руководством канала. Запись его интервью опубликована на YouTube.

Это было какое-то недоразумение на личном уровне с руководством канала. Отметил актер

Куценко заявил, что "не особо любит участвовать в шоу" и после серии отказов от съемок в нескольких проектах он превратился в персону нон грата. По словам Куценко, для него, как для артиста, это чувствительный удар.

Это длится уже более десяти лет […] Меня спасло НТВ, наша "Скорая помощь", я впервые появился на федеральном канале. Рассказал Куценко

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Видео: YouTube / RTVI Развлечения