Александр Пушной и Даня Крастер вернутся на СТС с новой версией "Галилео"

Ведущие проведут опыты с пылесосом, магнитной пушкой, градусником и прочими устройствами.

30 ноября в эфире телеканала СТС состоится премьера нового научно-популярного шоу "Эксперименты". Программа объединит ведущих "Галилео" разных лет – Александра Пушного и Даню Крастера.

Ведущие проведут опыты с пылесосом, магнитной пушкой, градусником, газировкой, электрошокером и прочими устройствами. Пушной и Крастер наденут на себя два одинаковых комбинезона и будут работать с новейшим оборудованием.

Александр Пушной ведет еще одно шоу на СТС. 23 октября в эфире телеканала состоялась премьера программы "Купите это немедленно". В новом шоу авторы самых необычных изобретений получили возможность запустить их в массовое производство. Оценивают ноу-хау участников влиятельные российские инвесторы. В их числе Надия Черкасова, Игорь Рыбаков, Александр Галицкий и Михаил Кучмент.

Фото: пресс-служба СТС