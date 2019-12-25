На СТС запускают новое шоу "Купите это немедленно" с Александром Пушным

В новом проекте авторы самых необычных изобретений получат возможность запустить их в массовое производство.

23 октября в эфире телеканала СТС состоится премьера шоу "Купите это немедленно". Ведущим проекта стал Александр Пушной.

В новом шоу авторы самых необычных изобретений получат возможность запустить их в массовое производство. Оценивать ноу-хау участников будут влиятельные российские инвесторы. В их числе Надия Черкасова, Игорь Рыбаков, Александр Галицкий и Михаил Кучмент.

На первом этапе участникам предстоит за полторы минуты представить свое изобретение и показать его уникальность. Если большинство зрителей (=будущих потребителей) проголосуют за проект, инвесторы также озвучат свое мнение и сумму вложений.

Ранее мы писали, что представители шоу-бизнеса задолжали зрителям более 8 млрд рублей.

Фото: пресс-служба СТС