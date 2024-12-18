Концерт Александра Пушного "50 оборотов вокруг солнца"

Концерт Александра Пушного пройдет 23 мая в Aurora Concert Hall. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Концерт организован в честь юбилея Александра Пушного: 16 мая ему исполнилось 50 лет! Разносторонний человек, который хорошо играет на нескольких инструментах, отлично поет, остроумно шутит, отменно ведет мероприятия и достойно проявляет себя как актер. Его карьере уже более 25 лет.

На концерте музыкант продемонстрирует свои навыки и таланты с гитарой и не только. Например, представят перепевки группы "Блестящие" на музыку Rammstein и собственные композиции.

Фото: pxhere