Представители шоу-бизнеса задолжали зрителям более 8 млрд рублей

Из-за пандемии коронавируса многие мероприятия пришлось отменить или перенести на неопределенное время.

Пандемия коронавируса серьезно пошатнула сферу шоу-бизнеса. Из-за ограничений пришлось отменить или перенести на неопределенный срок многие мероприятия. Сейчас на руках у зрителей более 5 млн билетов на несостоявшиеся концерты. Долги перед ними составляют свыше 8 млрд рублей. Об этом пишут "Известия".

По словам экспертов, количество культурных событий, проходящих этой осенью в 20 раз меньше, чем в доковидные времена. По сравнению с 2019 годом, продажи билетов упали на 75%. Представители отрасли шоу-бизнеса уверены, что избежать вероятной волны банкротства помогла бы господдержка, а также ослабление противовирусных ограничений. Ряд мероприятий проводится в режиме COVID-free, однако это не спасает ситуацию.

Ранее мы писали, что в России разработали тест, который определит коронавирус по любым пробам биологических жидкостей.

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