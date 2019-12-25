В России разработали тест, который определит коронавирус по любым пробам биологических жидкостей

Система поможет выявить бессимптомных носителей.

В России был разработан ПЦР-тест на коронавирус по любым доступным пробам биолонических жидкостей. Такая система поможет выявить бессимптомных носителей в очагах инфекции. Об этом "Известиям" рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов .

По его словам, очень важно определить количество вирусных частиц в биоматериалах. Таким образом удастся на ранних стадиях, по словам Горелова, выявить заболевание.

Так, в качестве материала для нового типа подойдут не только стандартный мазок из носо- и ротоглотки, но и плазма крови, мокрота, кал, содержимое легких, а также материалы, полученные при вскрытии умерших.

Как отметил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, такие системы были бы привлекательны для исследовательских целей.

Фото: Piter.TV