Умер Александр Градский

Композитору было 72 года.

На 73-м году ушел из жизни певец и композитор Александр Градский. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на источники.

Известно, что деятель культуры умер около двух часов ночи 28 ноября в медицинском учреждении.

Ранее в средствах массовой информации сообщали, что Градский был госпитализирован с подозрением на инсульт. По предварительным данным, артисту стало хуже после перенесенного в начале осени COVID-19.

В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста РФ, в 1999-м он стал народным артистом России. В последние годы артист был наставником в телевизионном шоу "Голос".

Ранее умер актер сериала "Бандитский Петербург" Виктор Терехов.

Фото: скриншот Youtube/Первый канал