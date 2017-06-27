Умер актер сериала "Бандитский Петербург" Виктор Терехов

Широкую известность и любовь публики Терехову принесла роль генерала Левашова в фильме "Звезда пленительного счастья" режиссера Владимира Мотыля.

На 87-м году жизни умер советский и российский актер Виктор Терехов. О причине смерти не сообщается. Об этом рассказали на сайте "кино-театр.ру".

Терехов снимался в таких кинокартинах, как "Звезда пленительного счастья", "Клад черных гор", "Государственная граница", "Бастион", "О возвращении забыть", "Ермак", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Распутин", "Мажор" и других.

Виктор Терехов родился 30 декабря 1934 года в Донецкой области. После завершения учебы на актерском отделении ВГИКа, начал активно сниматься в Петербурге. С 1960 года работал на "Ленфильме", за это время снялся более чем в 120 фильмах. Широкую известность и любовь публики Терехову принесла роль генерала Левашова в фильме "Звезда пленительного счастья" режиссера Владимира Мотыля.

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Фото: кино-театр.ру