Little Big в новогодней программе примерила образы итальянцев

Петербургская группа перепела знаменитую итальянскую песню "Mamma Maria" поп-группы "Ricchi e Poveri".

Группа Little Big в новогодней программе "Вечернего Урганта" выступила в образе итальянцев. Петербуржцы перепели знаменитую итальянскую песню "Mamma Maria" поп-группы "Ricchi e Poveri".

Солист Little Big Илья Прускин пошутил, что они совершили это во славу Великой Римской Империи. Стоит отметить, что музыканты выступали под именем Piccolo Grandi.

В благодарность за выступлением им подарили диплом и дипломат, в котором он лежал.

Ранее мы сообщали о том, что Клава Кока и NILETTO исполнили песню "Краш" на итальянском языке.

Видео: YouTube / Вечерний Ургант