Little Big в новогодней программе примерила образы итальянцев

Группа Little Big в новогодней программе "Вечернего Урганта" выступила в образе итальянцев. Петербуржцы перепели знаменитую итальянскую песню "Mamma Maria" поп-группы "Ricchi e Poveri".
Солист Little Big Илья Прускин пошутил, что они совершили это во славу Великой Римской Империи. Стоит отметить, что музыканты выступали под именем Piccolo Grandi.
В благодарность за выступлением им подарили диплом и дипломат, в котором он лежал.
Ранее мы сообщали о том, что Клава Кока и NILETTO исполнили песню "Краш" на итальянском языке.
Видео: YouTube / Вечерний Ургант
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