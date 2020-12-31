Клава Кока и NILETTO исполнили песню "Краш" на итальянском языке

Выступление состоялось в рамках специального выпуска "Вечернего Урганта".

31 декабря на Первом канале выйдет специальный выпуск программы "Вечерний Ургант" под названием "Голубой Ургант". Ведущих и гостей шоу загримировали в стиле итальянского телевидения 1970-х гг.

В рамках программы звезды перепели свои хиты на итальянском языке. В их числе оказалась Клава Кока и NILETTO с треком "Краш", а также Ольга Бузова, Егор Крид, Монеточка, рэпер Jony, певица Zivert, группа Cream soda, Little Big и другие музыканты.

Ранее мы писали, что в прокат вышел мультфильм "Конь Юлий и Большие скачки".

Видео: Instagram / vecherniy_urgant