В прокат вышел мультфильм "Конь Юлий и Большие скачки"

Юлий влюбился и на этот раз серьезно – он намерен жениться.

В четверг, 31 декабря, в канун Нового года, в российский прокат вышел мультфильм "Конь Юлий и Большие скачки". Эта картина входит в цикл "Три богатыря" петербургской студии "Мельница".

По сюжету, у границ Киевского княжества три богатыря спасают султана Рашида от разбойников. Конь Юлий влюбляется и на этот раз серьезно – он намерен жениться на кобыле королевских кровей по кличке Звезда. Юлий просит князя Киевского, чтобы тот стал его сватом, однако получает отказ. Тогда конь похищает князя и насильно везет к султану Рашиду.

Режиссерами проекта выступили Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Коня Юлия озвучил Дмитрий Высоцкий. Князь Киевский говорит голосом Сергея Маковецкого, султан Рашид – Сергея Бурунова.

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Видео: YouTube / Три богатыря