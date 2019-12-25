Победителем 9 сезона шоу "Голос" стала Яна Габбасова

Певица Яна Габбасова из команды Полины Гагариной стала победителем девятого сезона шоу "Голос". Финал проекта транслировался 30 декабря в прямом эфире Первого канала.
За Яну проголосовали 51,1% телезрителей. Серебряным призером шоу стал Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина. Кроме того, в финал вышли Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова и Василий Пасечник, наставником которого был Баста (Василий Вакуленко).
В качестве награды победительница получила домашнюю студию звукозаписи. Для награждения на сцену вышел главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
Лучшим наставником сезона признали Басту, набравшего 31% голосов зрителей. На втором месте оказался Сергей Шнуров (28%). Далее следуют Полина Гагарина (23%) и Валерий Сюткин (18%).
Ранее мы писали, что "Дылда" стала лучшим иностранным фильмом по версии кинокритиков США.
Фото: Instagram / yana_mg
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все