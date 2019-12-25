Победителем 9 сезона шоу "Голос" стала Яна Габбасова

Свои голоса за певицу отдали 51,1% телезрителей.

Певица Яна Габбасова из команды Полины Гагариной стала победителем девятого сезона шоу "Голос". Финал проекта транслировался 30 декабря в прямом эфире Первого канала.

За Яну проголосовали 51,1% телезрителей. Серебряным призером шоу стал Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина. Кроме того, в финал вышли Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова и Василий Пасечник, наставником которого был Баста (Василий Вакуленко).

В качестве награды победительница получила домашнюю студию звукозаписи. Для награждения на сцену вышел главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Лучшим наставником сезона признали Басту, набравшего 31% голосов зрителей. На втором месте оказался Сергей Шнуров (28%). Далее следуют Полина Гагарина (23%) и Валерий Сюткин (18%).

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Фото: Instagram / yana_mg