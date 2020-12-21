"Дылда" стала лучшим иностранным фильмом по версии кинокритиков США

Лента российского режиссера обошла фильма "Мартин Иден", снятый по книге Джека Лондона.

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала российскую драму "Дылда" лучшим фильмом на иностранном языке в 2020 году. Об этом говорится на сайте ассоциации.

В "Дылде" рассказывается история двух женщин, которые вернулись с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Они пытаются построить свою жизнь заново, в мирных условиях, когда все вокруг, а, главное, внутри, находится в руинах. Сюжет отчасти основан на книге "У войны не женское лицо".

Лучшей картиной ассоциация назвала серила "Голос перемен", лучшим режиссером - Хлою Чжао за фильм "Земля кочевников", а лучшим актером Чедвика Боузмана за роль в фильме "Ма Рейни Блэк Боттом", где актеры сыграл сыграл свою последнюю роль.

Видео: Youtube/iVideos