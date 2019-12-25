Подразделение Sony в РФ прекратило существование

Официально компания прекратила свою деятельностью 11 августа 2025 года.

Компания "Сони мобайл коммюникейшнз рус", которая является подразделением Sony на территории РФ, прекратила существование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Официально компания прекратила свою деятельностью 11 августа 2025 года. В октябре прошлого года в ФНС были поданы документы для ликвидации подразделения Sony. Компания пыталась провести самоликвидацию в декабре 2023-го, но тогда получила отказ.

Фото: pxhere.com