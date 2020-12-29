Соцсети восхищаются визитом малыша Йоды в Петербург

Последние дни перед новым годом городские группы в социальных сетях заполнили снимки одной фигуры, которая разместилась перед Исаакиевским собором в Петербурге. В парке перед собором "поселился" малыш Йода (он же Грогу), герой сериала "Мандалорец", показ второго сезона которого завершился в прошлом году.
Настроение у персонажа – предновогоднее: с новогодней шапкой на голове он попивает кофе из большой кружки. Пользователи неоднозначно отреагировали на появление нового "гостя" в Петербурге – одни комментаторы умиляются виду персонажа, другие сетуют, что персонажи российских произведений в новогоднем городе выглядели бы органичнее.
Ранее мы посвятили персонажу сериала "Мандалорец" отдельный материал.
Фото: Кристина Бабаева
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