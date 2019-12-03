"Мандалорец": что известно о малыше Йоде

Piter.TV рассказывает, кто такой мини-Йода, и что известно о нем на данный момент.

На стриминговом сервисе Disney+ стартовал "Мандалорец" — первый сериал из Вселенной "Звездных войн". В конце первой серии появился новый персонаж, зеленый малыш, который с первых секунд влюбил в себя всех зрителей. Piter.TV рассказывает, кто такой мини-Йода, и что известно о нем на данный момент. Осторожно, в материале могут быть спойлеры!

Кто такой малыш Йода

Зеленого малыша, который появляется в конце первой серии, зрители ласково назвали мини-Йодой или малышом Йодой. Именно за ним послали главного героя — наемника родом с планеты Мандалор. Об умилительном персонаже известно немного.

Действие сериала "Мандалорец" разворачивается через пять лет после событий, показанных в шестом эпизоде "Звездных войн" — "Возвращении джедая". По сюжету мы знаем, что мини-Йоде 50 лет. Это значит, что пришелец родился еще до начала войны клонов и развития межгалактического конфликта. Также мы знаем, что очаровательный малыш обладает Силой. Во второй серии персонаж пытался залечить рану мандалорца и поднял в воздух свирепого шерстяного носорога. О связи нового персонажа с Йодой или другими представителями расы никаких подробностей нет.

Йода "Звездные войны"

Ранее создатель "Звездных войн" Джордж Лукас заявлял, что Йода является самым загадочным персонажем саги, поэтому информации о его происхождении и прошлом намеренно нет. У расы, к которой принадлежит великий магистр ордена джедаев, даже нет названия.

"Он загадочный персонаж. Он волшебный персонаж. У него нет предыстории. Он приходит, и он уходит", — объяснял режиссер.

Во время работы над второй трилогией фантастической саги Джордж Лукас все-таки решил приоткрыть завесу тайны и ввел в Совет джедаев героиню по имени Йаддль, представительницу той же расы, что и Йода. Еще несколько зеленых персонажей с необычайно Силой появились в играх и комиксах масштабной Вселенной.

"Мандалорец" маленький Йода

Фанаты "Звездных войн" уже выдвинули несколько теорий о прошлом и будущем малыша Йоды. Самая странная звучит так: мини-Йода — это клон магистра Йоды, а доктор Першинг, который отправил мандалорца за зеленым малышом, будет ставить над ним эксперименты. Пока зрителям остается только гадать, что ждет персонажа в следующих сериях.

Реакция зрителей на мини-Йоду

Мини-Йода покорил зрителей с первых секунд. В Twitter этому персонажу даже завели отдельный аккаунт.

Фанаты сериала "Мандолорец" и "Мстителей" опубликовали на YouTube видеоролик, в котором малыш Йода приходит на помощь супергерою из киновселенной Marvel – Капитану Америка. Инопланетянин появляется перед финальным сражением Мстителей со злодеем Таносом. В конце видеонарезки показано, как малыш держит в руках световой меч.

Фото: Twitter / Baby Yoda, kinopoisk.ru

Видео: YouTube / OleGoach, stryder HD