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Nvidia представила робота в стиле дроидов из "Звездных войн"

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Робот Blue создавался на физическом движке Newton с открытым исходным кодом.

Американская технологическая компания Nvidia, занимающаяся разработкой чипов, презентовала широкой аудитории собственного робота Blue, созданного на базе искусственного интеллекта. Сооснователь и президент компании Дженсен Хуанг продемонстрировал модель в рамках проведенной конференции GTC 2025. Иностранный эксперт раскрыл подробности о физическом движке Newton с открытым исходным кодом, используемом для моделирования робототехники. Проект создается совместно со специалистами из Google DeepMind, которые занимаются искусственным интеллектом, а также представителями Disney Research.  Когда робот появился на сцене, Хуанг обратился к нему.

Привет, Blue, как дела? Нравится ли тебе новый физический движок? Тебе нравится, да? Да, знаю точно.

Дженсен Хуанг, глава компании 

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Фото и видео: YouTube / Nvidia

Теги: blue, nvidia, звездные войны, искусственный интеллект, робот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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