Официальный состав актёров озвучки пока не сообщается.

Киностудия Warner Bros. намерена экранизировать про Советского Супермена. Об этом информирует издание Screen Rant.

Известно, что комикс "Супермен: Красный сын" будут переснимаь в качестве мультфильма. Основной сюжет разворачивается вокруг американского супергероя, который прилетел в украинский колхоз во время Холодной войны.

Официальный состав актёров озвучки пока не сообщается. Однако, по некоторым данным, Дидрих Бадер, который знамент озвучкой Бэтмена в мультсериалах, подтвердил своё участие в проекте.

О том, когда выйдет мультфильм пока нисего неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что Sony Pictures начала разработку продолжения "Венома"

Фото:Screen Rant