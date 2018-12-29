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Киностудия Warner Bros. намерена экранизировать про Советского Супермена
Вчера, 22:45
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IRINA_CHALKINA

Киностудия Warner Bros. намерена экранизировать про Советского Супермена

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Официальный состав актёров озвучки пока не сообщается.

Киностудия Warner Bros. намерена экранизировать про Советского Супермена. Об этом информирует издание Screen Rant.

Известно, что комикс "Супермен: Красный сын" будут переснимаь в качестве мультфильма. Основной сюжет разворачивается вокруг американского супергероя, который прилетел в украинский колхоз во время Холодной войны.

Официальный состав актёров озвучки пока не сообщается. Однако, по некоторым данным, Дидрих Бадер, который знамент озвучкой  Бэтмена в  мультсериалах, подтвердил своё участие в проекте. 

О том, когда выйдет мультфильм пока нисего неизвестно. 

Ранее мы сообщали о том, что Sony Pictures начала разработку продолжения "Венома"

Фото:Screen Rant

 

Теги: киностудия warner bros, комиксы
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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