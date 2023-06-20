Вышел трейлер фильма "Крэйвен-охотник" с Аароном Тейлором-Джонсоном

Релиз картины состоится 6 октября 2023 года.

На YouTube-канале опубликован дебютный трейлер картины "Крэйвен-охотник", переведенный на русский язык субтитрами. В главной роли оказался актер Аарон Тейлор-Джонсон, а режиссером проекта выступил Джей Си Чендор. Сценарий к фильму написал Мэтт Холлоуэй (номинация на "Золотую малину" в 2018 году в категории "Худший сценарий" за фильм "Трансформеры: Последний рыцарь"). В размещенном в социальных сетях ролике создатели решили приоткрыть сюжетную завязку истории. Речь идет о моменте, когда антигерой в молодости подвергается нападению льва во время сафари, после чего обретает сверхъестественные силы и старается отомстить отцу, который оставил его умирать. Роль отца исполняет Рассел Кроу. Данная лента пополнит собой линейку кинокомиксов от компании Sony, куда уже входит несколько частей "Венум", а также провалившийся в прокате "Морбиус". Официальный выход "Крэйвена-охотника" на больших экранах запланирован на 6 октября 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / В Рейтинге