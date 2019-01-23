Минобороны: российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Михайловка, Пятихатки, Пологи (Запорожская область), Кирилловка (ДНР), Николаевка, Змиевка (ЛНР), Старая Збурьевка (Херсонская область) и Великий Выселок (Харьковская область). Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, в районе города Орехов (Запорожская область) были сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья.

Видео: Минобороны России