Минобороны: российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья

Склады принадлежали артиллерийской базе боеприпасов ВСУ и механизированной бригаде.

Вооруженные силы России поразили два украинских склада артиллерии возле города Запорожье. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады принадлежали артиллерийской базе боеприпасов ВСУ и механизированной бригаде. Кроме того, за сутки российская авиация и ракетные войска поразили 93 артиллерийских подразделения украинских войск, живую силу и военную технику в 102-х районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по местам хранения иностранной техники на Украине.

Видео: Минобороны России