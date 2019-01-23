  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:43
120
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья

0 0

Склады принадлежали артиллерийской базе боеприпасов ВСУ и механизированной бригаде.

Вооруженные силы России поразили два украинских склада артиллерии возле города Запорожье. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады принадлежали артиллерийской базе боеприпасов ВСУ и механизированной бригаде. Кроме того, за сутки российская авиация и ракетные войска поразили 93 артиллерийских подразделения украинских войск, живую силу и военную технику в 102-х районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по местам хранения иностранной техники на Украине.

Видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, вооруженные силы россии, запорожье, игорь конашенков, минобороны россии, склад
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии