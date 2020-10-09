Вышел японский трейлер кинокомикса "Аквамен и потерянное царство"

Релиз ленты намечен на 20 декабря.

В социальных сетях опубликован новый японский трейлер кинокомикса "Аквамен и потерянное царство", насыщенный глупыми моментами. Ролик заканчивается тем, что на главного героя истории нападает разноцветный кальмар. История проекта начинается с того момента, когда Чёрная Манта не смог победить своего оппонента. В результате злодей горит желанием отомстить за смерть отца. Он решает не останавливаться ни перед чем для того, чтобы уничтожить Аквамена. На этот раз Черная Манта получит силу мифического Чёрного трезубца, который высвобождает древнюю и злобную энергию. Для победы над врагом Аквамену приходится обратиться к брату Орму, бывшему королю Атлантиды, который сейчас находится в заключении. Родственники заключат сомнительный контакт для того, чтобы королевство не было разрушено. Официальная премьера фильма запланирована на 20 декабря.

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Фото и видео: YouTube / シネマトゥデイ