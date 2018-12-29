Напомним, что первая часть собрала в первый день проката в России и СНГ 207 млн рублей.

Во вторник, 8 января, стало известно о том, что Sony Pictures начала разработку продолжения "Венома". Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Напомним, что первая часть собрала в первый день проката в России и СНГ 207 млн рублей.

Авторы проекта отметили, что сценарий для предстоящего проекта пишет Келли Марсель, которая также была одним из авторов, которые работали над первой частью.

В главных ролях - Том Харди и Мишель Уильямс.

Дата премьеры неизвестна.

Фото:кинопоиск