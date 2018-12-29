Во вторник, 8 января, стало известно о том, что Sony Pictures начала разработку продолжения "Венома". Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.
Напомним, что первая часть собрала в первый день проката в России и СНГ 207 млн рублей.
Авторы проекта отметили, что сценарий для предстоящего проекта пишет Келли Марсель, которая также была одним из авторов, которые работали над первой частью.
В главных ролях - Том Харди и Мишель Уильямс.
Дата премьеры неизвестна.
Фото:кинопоиск
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