  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:00
111
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

DC Entertainment выпустила официальный трейлер кинокомикса "Синий жук"

0 0

Фильм выйдет в свет в середине августа.

Супергеройский блокбастер "Синий жук" (Blue Beetle) получил первый полноценный трейлер. Лента будет рассказывать историю о мексиканском подростке по имени Хайме Рейес, которому удается получить в свои руки артефакт внеземного происхождения. Речь идет о предмете, который напоминает скарабея. В результате он сливается с мальчиком, создавая из него героя. В комиксах вселенной DC этот юноша являлся уже третьей вариацией данного супергероя. Авторы фильма презентовали в ролике летающий корабль, который ранее принадлежал предшественнику "Синего жука" -  Теду Корду. Роль главной злодейки серии досталась актрисе Сьюзан Сарандон ("Мачеха"). Режиссёром картины выступил Анхель Мануэль Сото. Официальный релиз картины запланирован на 18 августа 2023 года.

Game Informer опубликовал 17-минутный геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor.

Фото и видео: YouTube / DC

Теги: dc entertainment, вселенная dc, киновселенная dc, комиксы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии