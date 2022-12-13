DC Entertainment выпустила официальный трейлер кинокомикса "Синий жук"

Фильм выйдет в свет в середине августа.

Супергеройский блокбастер "Синий жук" (Blue Beetle) получил первый полноценный трейлер. Лента будет рассказывать историю о мексиканском подростке по имени Хайме Рейес, которому удается получить в свои руки артефакт внеземного происхождения. Речь идет о предмете, который напоминает скарабея. В результате он сливается с мальчиком, создавая из него героя. В комиксах вселенной DC этот юноша являлся уже третьей вариацией данного супергероя. Авторы фильма презентовали в ролике летающий корабль, который ранее принадлежал предшественнику "Синего жука" - Теду Корду. Роль главной злодейки серии досталась актрисе Сьюзан Сарандон ("Мачеха"). Режиссёром картины выступил Анхель Мануэль Сото. Официальный релиз картины запланирован на 18 августа 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / DC