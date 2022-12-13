Game Informer опубликовал 17-минутный геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

Игра выйдет в свет 28 апреля.

Студия Game Informer опубликовала больше 17 минут свежего геймплея новой компьютерной игры Star Wars Jedi: Survivor. В показанном в социальных сетях ролике главный персонаж по имени Кэл исследует местные достопримечательности планеты Кобо, а также сражается против Ранкора и других противников, пытается найти Гриза Дритуса и принимает участие в дополнительных активностях, кроме основной сюжетной линии. Официальный релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится уже в текущем месяце - 28 апреля. Проект выйдет на игровых консолях PlayStation 5, Xbox Series, а также персональных компьютерах.

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Фото и видео: YouTube / Game Informer