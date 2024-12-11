В Китае прошло испытание оружия-аналога луча "Звезды смерти" из "Звездных войн"

Эксперты раскрыли, в чем уникальность данного проекта.

Китайские ученые разработали оружие, которое использует микроволны для электромагнитного воздействия. Принцип работы данного устройства напоминает "Звезду смерти", презентованную в киновселенной "Звёздные войны". Соответствующее заявление опубликовано порталом "Кулик". Авторы материала говорят о том, что микроволновые излучатели оружия связываются друг с другом через оптоволоконные каналы. Такое решение обеспечивает разработчикам возможность по генерации мощных и высокоточных энергетических импульсов. В ходе тестирования аппарата удалось установить, что оружие успешно блокирует сигналы GPS и других спутниковых систем. При этом точность синхронизации оружия достигает 170 пикосекунд. Показатель превосходит точность атомных часов, что делает из нового китайского оружия уникальное орудие.

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Фото: pxhere.com