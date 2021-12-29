В Сеть заранее слили тизер третьего сезона "Пацанов"

Тизер третьего сезона сериала "Пацаны" был, вероятно, раньше времени опубликован в Сети. Он появился на испанском YouTube-канале сервиса Amazon Prime.
Доступ к видео уже был закрыт, но другим пользователям удалось его скачать. Теперь они заливают его в Сеть.
Кроме того, в ролике показали дату премьера третьего сезона сериала. Называется 3 июня 2022 года.
Ранее мы писали, что концерт Depeche Mode перевели на латышский. Выступление группы показали по государственному телеканалу Латвии.
Видео: YouTube / Prime Video
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