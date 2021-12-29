В Сеть заранее слили тизер третьего сезона "Пацанов"

Стала известна дата премьеры нового сезона.

Тизер третьего сезона сериала "Пацаны" был, вероятно, раньше времени опубликован в Сети. Он появился на испанском YouTube-канале сервиса Amazon Prime.

Доступ к видео уже был закрыт, но другим пользователям удалось его скачать. Теперь они заливают его в Сеть.

Кроме того, в ролике показали дату премьера третьего сезона сериала. Называется 3 июня 2022 года.

Ранее мы писали, что концерт Depeche Mode перевели на латышский. Выступление группы показали по государственному телеканалу Латвии.

Видео: YouTube / Prime Video