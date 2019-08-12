Звезда сериала "Сверхъестественное" появится в новом сезоне "Пацанов"

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что актер Дженсен Эклс появится в новом сезоне сериала "Пацаны". Об этом рассказал шоураннер проекта Эрик Крипке.
Звезда "Сверхъестественного" сыграет нового героя — Солдатика. Этот персонаж пародирует Капитана Америку. Крипке отметил, что фанаты сериала будут шокированы характером Солдатика. Он предстанет перед зрителем жалким и неуклюжим.
Съемки третьего сезона шоу начнутся в 2021 году.
Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер второй части мультфильма "Семейка Аддамс".
Видео:jensenackles/instagram, Фото:BossLogic/instagram
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