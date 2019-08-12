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Звезда сериала "Сверхъестественное" появится в новом сезоне "Пацанов"

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Особо чувствительным зрителям Крипке посоветовал "Пацанов" не смотреть.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что актер Дженсен Эклс появится в новом сезоне сериала "Пацаны". Об этом рассказал шоураннер проекта Эрик Крипке.

Звезда "Сверхъестественного" сыграет нового героя — Солдатика. Этот персонаж пародирует Капитана Америку. Крипке отметил, что фанаты сериала будут шокированы характером Солдатика. Он предстанет перед зрителем жалким и неуклюжим. 

Съемки третьего сезона шоу начнутся в 2021 году.

Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер второй части мультфильма "Семейка Аддамс".

Видео:jensenackles/instagram, Фото:BossLogic/instagram

Теги: дженсен эклс, сериал пацаны
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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