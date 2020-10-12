Вышел тизер второй части мультфильма "Семейка Аддамс"

Продолжение появится в кинотеатрах в октябре 2021 года.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что в сети появился тизер сиквела мультфильма "Семейка Адамс". Ролик опубликован на YouTube-канале MGM.

Режиссерами второй части выступят Грег Тирнан и Конрад Вернон. Главных героев озвучат Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец и Ник Кролл.

Сюжет второй части пока не раскрывается. Известно, что продолжение выйдет на экраны в октябре 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер третьего сезона "Американских богов".

Видео:MGM/YT