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Опубликован трейлер третьего сезона "Американских богов"

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Премьера сериала пройдет на Amazone Prime в начале 2021 года.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер третьего сезона "Американских богов". Ролик опубликован на YouTube-канале проекта.

Премьера трейлера состоялась в рамках нью-йоркского Comic Con, который проходит в онлайн-формате. Известно, в третьем сезоне появятся такие актеры, как Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Мэрилин Мэнсон, Дэнни Трехо, Иван Реон. 

В новом сезоне шоуранером выступил Чарльз Х. Игли, известный по работе над "Ходячими мертвецами".

Премьера "Американских богов" ожидается в начале 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер сериала по "Страже" Терри Пратчетта.

Видео:American Gods/YT

Теги: comic con, американские боги
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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