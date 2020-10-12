Вышел трейлер сериала по "Страже" Терри Пратчетта

Показ ленты стартует с 3 января 2021 года на кабельном канале BBC America.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что в сети появился сериал "Стража". Видео опубликовано на YouTube-канале BBC America.

Сериал снят по мотивам "Плоского мира" Терри Пратчетта. Режиссерами выступили Эмма Салливан, Крэйг Вивейрос и Брайан Келли. Главные роли Лара Росси, Ричард Дормер, Сэм Адевунми.

Показ ленты стартует с 3 января 2021 года на кабельном канале BBC America. В России его представит "Кинопоиск HD".

Ранее мы сообщали о том, что "Бегущий по лезвию" 1982 года возглавил российский прокат.

Видео:BBC America/YT