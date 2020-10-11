"Бегущий по лезвию" 1982 года возглавил российский прокат

В повторный прокат картина вышла восьмого октября.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что кинолента "Бегущий по лезвию" 1982 года возглавила российский прокат. Об этом сообщает "Кинопоиск" со ссылкой на данные ЕАИС.

Как оказалось, кинолента возглавила прокат в первый же день выпуска. "Бегущий по лезвию" вышла на большие экраны восьмого октября. Только на ночных сеансах картина собрала 921 тыс. рублей, обогнав "Стрельцова" с Александром Петровым в главной роли.

Эксперты считают, что такой успех киноленты связан с отсутствием блокбастеров в широком прокате.

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