Опубликован трейлер мини-сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга

Премьера "Противостояния" назначена на 17 декабря.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер мини-сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга. Ролик опубликован на YouTube-канале CBS All Access.

По сюжету на секретной базе происходит утечка смертельного вируса, и он мгновенно распространяется по миру. Большинство людей на планете погибают. Выжившие объединяются в группы.

Известно, что режиссером мини-сериала выступил Джош Бун. В проекте снялись Александр Скарсгард, Хизер Грэм, Нат Вулф, Джеймс Марсден, Эмбер Херд и Вупи Голдберг.

Премьра анонсирована на 17 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix представил первый тизер фильма "Манк" Дэвида Финчера.

Видео:CBS All Access/YT