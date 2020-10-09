Netflix представил первый тизер фильма "Манк" Дэвида Финчера

Премьера состоится 4 декабря.

Netflix опубликовал в сети первый тизер биографического фильма Дэвида Финчера "Манк". Видео появилось на официальном YouTube-канале сервиса.

Минутный ролик перенесет зрителей в Голливуд 30-х гг. Для создания соответствующей атмосферы Финчер сделал свой фильм черно-белым. Внешность актеров, их игра и особенности съемки стилизованы под фильмы золотого века Голливуда.

Дэвид Финчер разрабатывал картину около 20 лет. Сценарий написал его отец Джек Финчер. Сюжет рассказывает об известном голливудском сценаристе, критике и журналисте Хермане Манкевиче по прозвищу Манк. Вместе с Орсоном Уэллсом он написал сценарий к культовому фильму "Гражданин Кейн", однако "Оскар" за свою работу Манк так и не получил. В фильме Финчер покажет работу скандального автора над главной рукописью жизни.

Роль Манкевича в ленте сыграл Гэри Олдман. Кроме него в фильме снялись Аманда Сайфред, Лили Коллинз, Том Пелфри и др. Премьера запланирована на 4 декабря.

Ранее мы писали, что российский сериал вошел в топ-10 сериалов на Netflix.

Видео: YouTube / Netflix