Актеры из фильма "Назад в будущее" встретились на Comic Con

Актеры культовой трилогии фильмов "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд встретились на фестивале Comic Con в Нью-Йорке. Об этом сообщил ABC.
Исполнители главных ролей в трилогии тепло поприветствовали друг друга и ответили на вопросы собравшихся зрителей. Актеры поделились воспоминаниями о съемках в "Назад в будущее". По словам Майкла Джея Фокса, съемки с Кристофером Ллойдом были наилучшей частью работы над трилогией.
Во время интервью Ллойд произнес цитату своего персонажа из фильма: "Будущее такое, каким вы его сделаете сами".
Ранее HBO Max представил тизер четвертого сезона "Рокового патруля".
Видео: YouTube / CBS News
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