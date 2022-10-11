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Актеры из фильма "Назад в будущее" встретились на Comic Con

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Оба поделились воспоминаниями о съемках в трилогии.

Актеры культовой трилогии фильмов "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд встретились на фестивале Comic Con в Нью-Йорке. Об этом сообщил ABC.

Исполнители главных ролей в трилогии тепло поприветствовали друг друга и ответили на вопросы собравшихся зрителей. Актеры поделились воспоминаниями о съемках в "Назад в будущее". По словам Майкла Джея Фокса, съемки с Кристофером Ллойдом были наилучшей частью работы над трилогией.

Во время интервью Ллойд произнес цитату своего персонажа из фильма: "Будущее такое, каким вы его сделаете сами".

Ранее HBO Max представил тизер четвертого сезона "Рокового патруля".

Видео: YouTube / CBS News

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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