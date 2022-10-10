HBO Max представил тизер четвертого сезона "Рокового патруля"

Премьера первой части состоится 8 декабря.

Стриминговый сервис HBO Max представил тизер четвертого сезона сериала "Роковой патруль". Сюжет основан на серии комиксов DC о команде людей со сверхспособностями, переживших ужасные события в жизни.

В новом сезоне члены Рокового патруля отправятся в будущее, чтобы столкнуться с новой опасностью. Им предстоит решить, что для них важнее: судьба всего мира или собственное благополучие.

В сериале снялись Брендан Фрэйзер, Мэтт Бомер, Эйприл Боулби и другие. Четвертый сезон "Рокового патруля" выйдет в двух частях. Премьера первой части состоится 8 декабря. Вторая часть выйдет в 2023 году.

Ранее Netflix представил трейлер сериала "Уэнсдей" Тима Бертона.

Видео: YouTube / HBO Max