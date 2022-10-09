Netflix представил трейлер сериала "Уэнсдей" Тима Бертона

Мировая премьера состоится 23 ноября.

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер сериала "Уэнсдей" режиссера Тима Бертона. Проект основан на истории о семейке Аддамс.

Сериал расскажет историю Уэнсдей Аддамс. Главная героиня поступает в академию Nevermore, в которой будет разгадывать серию убийств и тайну 25-летней давности, связанную с ее семьей.

Роль Уэнсдей сыграла Дженна Ортега. Также в сериале снялись Кэтрин-Зета Джонс, Луис Гусман и Кристина Риччи. Мировая премьера на Netflix состоится 23 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер анимационного фильма "Супербратья Марио" с Крисом Праттом.

Видео: YouTube / Netflix